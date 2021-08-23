ثلاثة أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

كثير من الناس ، بعد التعافي من فيروس كورونا، تعرضوا لتساقط الشعر.

يقول خبير التغذية مونمون غانيريوال : "إن تساقط الشعر بعد كوفيد حقيقة يواجهها الكثير من الناس في الوقت الحاضر" .

ويقول الخبراء إن تساقط الشعر وخفته أثناء مرحلة التعافي يرجع إلى ضعف جهاز المناعة ، والذي يتفاقم بسبب الإجهاد. ومع ذلك ، هناك طريقة جيدة لإدارة الأمر نفسه وهي الانتباه إلى النظام الغذائي للفرد ، والذي لا ينبغي أن يكون موسميًا فحسب ، بل يجب أن يكون طازجًا أيضًا. يساعد ذلك في تجديد الجسم بالمغذيات الأساسية التي تساعد في بناء المناعة وبالتالي تساعد في نمو الشعر والتحكم في تساقط الشعر.

في منشور على Instagram ، اقترح Ganeriwal ثلاثة أطعمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

الصنف الأسود المصنف من الزبيب هو الأفضل. نقع حفنة من الزبيب بين عشية وضحاها. تناول الطعام في ساعات الصباح. يمكنك شرب الماء أيضًا.

العصير

تناول العصير الطازج أو تناول الفواكة بشكل مستمر

أوراق الكاري

اغلي 10 جرام من مسحوق أوراق الكاري في 100 مل من الماء حتى تقلص إلى الربع. قال غانيريوال: "اشرب هذا الشاي أول شيء في الصباح".

وأضافت: "تناولها كل يوم لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ، وسوف ترى بالتأكيد أن مشاكل شعرك تتلاشى".