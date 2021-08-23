الصحة: 6 ميجا سنتر لتلقي لقاح كورونا.. و"ونوكلونال" يشفي خلال 48 ساعة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انه سيتم اللجوء للميجا سنتر، في محافظات القاهر والجيزة والإسكندرية والشرقية وقنا واسيوط، واغلبها سيعمل لاغراض السفر.

وأضافت أنه تم التوسع من 580 إلى 657 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأكدت، أنه يتم استخدام دواء جديد يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة "مونوكلونال"، وتوفير 15 الف جرعه بحوالي 5 مليون دولار، مضيفه انه يتم الشفاء في اقل من 48 ساعه.

وأضافت أن أولويات الدولة، هو اخذ دروس من السابق، وخاصه في مجال التعليم، وأولويتنا في مجال السفر بغرض التعليم والعلاج و العمل، و يتم الآن التلقيح للمبعوثين التابعين للتعليم العالي بمبني حي السفرات.

التعليم اقل من 18 سيتم تلقيحه بلقاحه المناسب للدوله.

وبغرض العلاج، سيتم اعتماد وتلقيحه في أقل من 72 ساعه.

غرض الهجره، سيتم التنسيق مع وزارة الهجره، بما يفيد للمسافرين بنوع اللقاح المشترط من دوله الذاهب لها.

غرض السياحة، لن يتم تلقيحه بالقاح المشترط لدوله السفر، وسيدرج بدوره في حركه اللقاح العاديه.

وأوضحت ان التعليم لازم يسجل قبل 31 أغسطس، لكي يستطيع اخذ الجرعه الثانيه قبل بدايه العام الدراسي، وسيتم تلقيح كل العاملين والموظفين بالقطاع، والتسجيل والتلقيح سيكون لكل الجامعات بكافه انواعها، و الخاصة والاهليه، وستم امدادهم باللقاحات حسب الطلب.

ولن يسمح لهم بالدخول، حتي يأخذوا الجرعه الثانيه.

وبالنسبه للطلبه، المتلقحين سابقا، مطالبين باستخراج شهادة التطعيم الخاص بكورونا، بمقابل 25 جنيه، إلكترونيا، وإثبات لتلقيه القاح.