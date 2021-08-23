عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروعات الاستزراع السمكى وكيف يتم بـ الأراضي الصحراوية.. فيديو

الاستزراع السمكى
الاستزراع السمكى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تبنى الزراعة المتكاملة فى المناطق الصحراوية المختلفة مثل واحة سيوة وغيرها من المشروعات ، وتتبنى وزارة الزراعة تلك الفكرة من خلال انشاء مزارع لإنتاج نباتى وحيوانى وسمكى.

وفى هذا الصدد ، تم استطلاع التقرير التالى لرصد خطوات الاستزراع السمكى وكيف يتم بالأراضي الصحراوية.

txt

وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكى

txt

"الريف المصري الجديد" تنظم دورات مجانية في أساسيات الاستزراع السمكي


 وقال الدكتور صلاح حجازى استاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزراع السمكى ، إن انتاج مصر من الأسماك يعتمد بنسبة كبيرة على الاستزراع السمكى ، موضحا أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و 400 ألف طن خلال عام 2014 ، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية سواء التى تخص القطاع الخاص أو الحكومة ، معلقا :" كل المشروعات تتم تحت رعاية الحكومة ، وتوجيهات الرئيس ".

وأضاف حجازى" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " ، على سبيل مثال الاستزراع السمكى فى مصر ، مزرعة الكنانة فى وادى النطرون بمساحة 3 آلاف متر مربع مكونة من 40 حوضا والتى يتم بها زريعة الأسماك حتى تصل حجم السمكة إلي 20 جراما ، ثم يتم نقل الأسماك بعد ذلك إلي أحواض التربية ،  مؤكدا أن جميع انتاج الأسماك فى مشاريع الاستزراع السمكى تتم داخل الصوب لضبط درجات الحرارة للأسماك فلاتتأثر بالتغيرات المناخية.

وأشار " خبير الاستزراع السمكى " إلي أن دورة الاستزراع حوالى 6 شهور لينتج 19 طنا و200 كيلو جرام مما يعنى انتاج ما يقارب 39 طنا من الأسماك سنويا ، موضحا أن هناك مصادر للتهوية فى حوض الأسماك .

ونوه "خبير الاستزراع السمكى"  إلي أن جميع الأحواض داخل الاستزراع السمكى تتم صرف المياه فى خزان خارجى عن طريق مواتير مياه والذى يتم فيه انتاج سمك ، لافتا إلي إنه يتم زراعة الأراضي حول مشاريع الاستزراع السمكى من مياه الإنتاج السمكى لأنها تكون مسمدة .

وأشار خبير الاستزارع السمكى إلي وصول الإنتاج إلي 3 ملايين طن من إنتاج الأسماك خلال 4 سنوات ، متوقعا أن نصل إلي الاكتفاء الذاتى من الأسماك قبل الـ 4 سنوات ، إذ أن نصيب الفرد من الأسماك فى مصر 20 كيلو خلال العام ، أما نصيب الفرد العالمى 24 كيلو جراما خلال العام ليصل للاكتفاء الذاتى من الأسماك.

وكشف عن الأسواق الخارجية المستهدف افتتاحها أمام الأسماك المصرية وهى الدول العربية وأسواق الخليج، وذلك سيتم من خلال زيادة انواع الأسماك المصرية من جهة ، وممارسات مع المزارع بحيث يتم اعتماد جودته.

 

IMG-20210124-WA0051
IMG-20210124-WA0051
IMG-20210124-WA0048
IMG-20210124-WA0048
IMG-20210124-WA0047
IMG-20210124-WA0047
IMG-20210124-WA0046
IMG-20210124-WA0046
IMG-20210124-WA0044
IMG-20210124-WA0044
IMG-20210124-WA0043
IMG-20210124-WA0043
IMG-20210124-WA0042
IMG-20210124-WA0042
الاستزراع السمكى المزارع السمكية وادي النطرون خبير الاستزراع السمكى مشروعات الزراعة مشروعات القومية لتغيرات المناخية الأراضى الصحراوية إنتاج مصر البحوث الزراعية

ترشيحاتنا

بفستان أصفر .. حنان مطاوع بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

حقيقه انفصال أحمد الشيخ عن زوجته الثانية

وتستمر أزمات المنتخب.. الإصابات وكورونا تبعد محمد صلاح عن التصفيات والأولمبياد

مستشار قانوني: الإيجار القديم كان فترة الحروب والتهجير ويجب إنهاء التعامل به|فيديو

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

مشروعات الاستزراع السمكى وكيف يتم بـ الأراضي الصحراوية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

أزهري يعلق على واقعة رفض فتيات تغسيل سيدة متوفاة لا تصلي

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

فيديوجراف| قلبه كبير.. سعد الصغير يتبنى طفلين خلال بث مباشر

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ