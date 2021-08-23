مشروعات الاستزراع السمكى وكيف يتم بـ الأراضي الصحراوية.. فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تبنى الزراعة المتكاملة فى المناطق الصحراوية المختلفة مثل واحة سيوة وغيرها من المشروعات ، وتتبنى وزارة الزراعة تلك الفكرة من خلال انشاء مزارع لإنتاج نباتى وحيوانى وسمكى.

وفى هذا الصدد ، تم استطلاع التقرير التالى لرصد خطوات الاستزراع السمكى وكيف يتم بالأراضي الصحراوية.



وقال الدكتور صلاح حجازى استاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزراع السمكى ، إن انتاج مصر من الأسماك يعتمد بنسبة كبيرة على الاستزراع السمكى ، موضحا أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و 400 ألف طن خلال عام 2014 ، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية سواء التى تخص القطاع الخاص أو الحكومة ، معلقا :" كل المشروعات تتم تحت رعاية الحكومة ، وتوجيهات الرئيس ".

وأضاف حجازى" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " ، على سبيل مثال الاستزراع السمكى فى مصر ، مزرعة الكنانة فى وادى النطرون بمساحة 3 آلاف متر مربع مكونة من 40 حوضا والتى يتم بها زريعة الأسماك حتى تصل حجم السمكة إلي 20 جراما ، ثم يتم نقل الأسماك بعد ذلك إلي أحواض التربية ، مؤكدا أن جميع انتاج الأسماك فى مشاريع الاستزراع السمكى تتم داخل الصوب لضبط درجات الحرارة للأسماك فلاتتأثر بالتغيرات المناخية.

وأشار " خبير الاستزراع السمكى " إلي أن دورة الاستزراع حوالى 6 شهور لينتج 19 طنا و200 كيلو جرام مما يعنى انتاج ما يقارب 39 طنا من الأسماك سنويا ، موضحا أن هناك مصادر للتهوية فى حوض الأسماك .

ونوه "خبير الاستزراع السمكى" إلي أن جميع الأحواض داخل الاستزراع السمكى تتم صرف المياه فى خزان خارجى عن طريق مواتير مياه والذى يتم فيه انتاج سمك ، لافتا إلي إنه يتم زراعة الأراضي حول مشاريع الاستزراع السمكى من مياه الإنتاج السمكى لأنها تكون مسمدة .

وأشار خبير الاستزارع السمكى إلي وصول الإنتاج إلي 3 ملايين طن من إنتاج الأسماك خلال 4 سنوات ، متوقعا أن نصل إلي الاكتفاء الذاتى من الأسماك قبل الـ 4 سنوات ، إذ أن نصيب الفرد من الأسماك فى مصر 20 كيلو خلال العام ، أما نصيب الفرد العالمى 24 كيلو جراما خلال العام ليصل للاكتفاء الذاتى من الأسماك.

وكشف عن الأسواق الخارجية المستهدف افتتاحها أمام الأسماك المصرية وهى الدول العربية وأسواق الخليج، وذلك سيتم من خلال زيادة انواع الأسماك المصرية من جهة ، وممارسات مع المزارع بحيث يتم اعتماد جودته.

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