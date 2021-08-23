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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتوج بالبطولة العربية لتنس الطاولة بالفوز على قطر القطري

عمر عصر
عمر عصر

توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية والمقامة بالأردن خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب فوزه على نظيره قطر القطري بنتيجة 3 - 1.

وضمت قائمة فريق الرجال خلال البطولة كلا من: "السيد لاشين - عمر عصر - محمد البيلي - خالد عصر - محمد شومان - شادي مجدي".

ومن المقرر، أن يعود فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي مساء الثلاثاء إلى القاهرة متوجًا باللقب العربي ليجمع "الشياطين الحمر" اللقب سواء على صعيد الرجال أو السيدات بعد فوزهن على نظيرتهن من غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3 - 0 في النهائي الذي أقيم أول أمس.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.
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النادي الأهلي البطولة العربية للأندية الأردن قطر القطري عمر عصر محمد شومان السيد لاشين

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