عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث غامض.. شاب يعتدي على سيدة في محطة قطار ويهرب

شاب يعتدي على سيدة
شاب يعتدي على سيدة في محطة قطار و يهرب

التقطت عدسات كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة الامريكية داخل محطة قطار في ولاية نيويورك، حادثا مؤسفا لشاب قام بالإعتداء على سيدة كانت تجلس في إنتظار القطار بالمحطة. 


وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن سيدة البالغة من العمر 44 عاما، تلقت ضربة على مؤخرة رأسها أثناء تواجدها في محطة قطار نيو يورك، وظهر في كاميرات المراقبة في المحطة شاب يعتدي بالضرب على السيدة . 

txt

شاهد .. تدمير المئات من شاحنة فورد F-150 بسبب حادث قطار

txt

زوار منتصف الليل.. كاميرات مراقبة تكشف مفاجأة مذهلة فى منزل سيدة أمريكية

 


وحسب تقارير الشرطة، فإن السيدة نظرت عن طريق الخطأ للشاب الذي اعتدى عليها وأمرها ألا تنظر إليه، وبالفعل لم تنظر السيدة إليه مرة آخرى وقام بالإبتعاد عنها قليلا وأخرج شيئا من جيبه. 


وفوجئت السيدة بهجوم الشاب عليها وهو يحمل عصا خشبية و يضربها على الجزء الخلفي من رأسها، و لم تظهر عدسة الكاميرا وقت ضرب السيدة و لكن أظهرت الشاب عقب إعتدائه على السيدة . 
جدير بالذكر ان الشرطة الأمريكية اوضحت أنه ليس هناك أي صل تربط بين الشاب الجاني و الضحية حتى يعتدي عليها بتلك الطريقة البشعة، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي شاب بالمواصفات التي ظهرت في عدسات المراقبة لمساعدة الشرطة . 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917961/NYC-man-hit-hammer-looking-suspect-wrong-way.html

كاميرات المراقبة الولايات المتحدة الامريكية محطة قطار نيو يورك حادث شاب سيدة محطة

ترشيحاتنا

مأساة إنسانية.. سائق يدهس طفله بعد سقوطه من السيارة بكفر الزيات

إصابة 5 آلاف حالة بـ كورونا بسبب مهرجان موسيقي في بريطانيا

الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء في أفغانستان بحلول سبتمبر

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل عودتها للغناء.. خاص

نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

مواجهة أسطورية بين M3 كومبتيشن والدراجة النارية M 1000 RR الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور.. فيديو

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

الإجمالي يصل لـ74.. رئيس الوزراء: 28 دولة جديدة تنضم لخدمة التأشيرة الإلكترونية

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ