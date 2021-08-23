النصر للسيارات تطمئن الجمهور على عوامل السلامة والأمان في السيارة الكهربائية المصرية

السيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات ، إن استجابة السيارة الكهربائية سريعة جدا لكل متطلبات السائق ومعدلات الأمان بها على مراحل عالية والفرامل تعمل إلكترونيا ، مضيفاً أنها تتعامل بثبات عال مع الملفات الكبيرة والمطبات العالية ومريحة وواسعة فى الخلف.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات ، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامية لبنى عسل المذاع علي فضائية الحياة ، أنه بناء على الاختبارات تم إجراء العديد من التعديلات فى مواصفات السيارات الكهربائية حتى تلائم البيئة المصرية ، معقباً أنه بناء على ذلك يتم إجراء التعديل فى خطوط الإنتاج ونوعية الأجزاء ومواصفاتها حتى يتم تلافى هذه العيوب .

وأوضح ، أنه يتم الآن العمل على توفير محطات شحن للسيارات فى كل مكان فى مصر ويتعامل السائق مع قصة الشحن ببساطة لأن فكرة الشحن ستكون جديدة على السائقين ، مضيفاً أنه كان هناك تنسيق تام مع سائقى أوبر ومع التعامل مع طرق الشحن .

أضاف ، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات ، أنه تم تدريب حوالى 17 سائقا حتى الآن وشركة أوبر استلمت 3 سيارات كهربائية لتجربتها فى الشوارع المصرية وقياس ردود فعل السائقين والركاب ، منوهاً إلى أن قيادة السيارة سهلة جدا والتعامل معها بسيط وآمن جدا .