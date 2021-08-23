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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السجادة الزرقاء .. أحمد موسى يشيد بموقف وزير الإسكان خلال زيارته للغربية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسي، التحية لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار لرفضه وضع سجاد خاص له خلال تفقده أحد مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية.

 

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الدكتور عاصم الجزار وجد سجاد مفروشا علي الأرض خلال تفقده محطة صرف صحي بالغربية، فقال لهم:" يا جماعة شيلو السجاد ده وخلوا الأمور طبيعية".

 

وتابع موسي:" أحييك يا دكتور عاصم، وهذا دليل علي انك لم تذهب من اجل الاستقبال بالورود ولكن من اجل العمل".

 

واعترض د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم على فرش سجادة زرقاء بطول 65 مترا داخل محطة للصرف الصحي خلال تفقده لها بـ قرية كفر نواي في زفتي بالغربية.

 

وناشد وزير الإسكان، مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة رفع السجادة وإما الإبقاء علي المسطح الترابي أو تركيب بلاطات انترلوك لترك الأمر على طبيعته وعدم تجميل الشكل، محذراً حال تكرار الأمر خلال الجولات القادمة.
 

مياه الشرب والصرف الصحي الإعلامي أحمد موسى المجتمعات العمرانية وزير الإسكان محافظة الغربية أحمد موسى

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