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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يفوز على ريما النيجيري في بطولة أفريقيا

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦. 

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.


أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.


ويلعب  «رجال يد الأهلي» ضمن  المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .


وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

 

النادي الأهلي سوكوتو ريما النيجيري كأس الكؤوس الإفريقية مدينة مكناس المغربية رجال يد الأهلي

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