رئيس الزمالك: حققنا أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي توج بلقب الدوري الأصعب في تاريخ الكرة المصرية.



وقال حسين لبيب - في تصريحاته عقب انتهاء لقاء الزمالك والإنتاج الحربي الذي شهد تتويج الزمالك بلقب الدوري - "الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حققنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة".



وأضاف لبيب، "سعيد وأشعر بالفخر بالانتماء لنادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. أشكر اللاعبين والمدير الفني باتريس كارتيرون على كل ما قدموه خلال الموسم".



وتابع رئيس الزمالك، "جماهير الزمالك لعبت دورا مهما في تتويج الفريق بدعمها المستمر، وأطالب اللاعبين بإكمال فرحة التتويج بالفوز في لقاء البنك الأهلي الأخير، يوم الجمعة المقبل".



وأشار لبيب إلى أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الإداري؛ نتيجة مجهود أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الأمر لا يرجع له بشكل فردي.