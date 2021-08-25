رئيس الزمالك: حققنا أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي توج بلقب الدوري الأصعب في تاريخ الكرة المصرية.
وقال حسين لبيب - في تصريحاته عقب انتهاء لقاء الزمالك والإنتاج الحربي الذي شهد تتويج الزمالك بلقب الدوري - "الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حققنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة".
وأضاف لبيب، "سعيد وأشعر بالفخر بالانتماء لنادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. أشكر اللاعبين والمدير الفني باتريس كارتيرون على كل ما قدموه خلال الموسم".
وتابع رئيس الزمالك، "جماهير الزمالك لعبت دورا مهما في تتويج الفريق بدعمها المستمر، وأطالب اللاعبين بإكمال فرحة التتويج بالفوز في لقاء البنك الأهلي الأخير، يوم الجمعة المقبل".
وأشار لبيب إلى أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الإداري؛ نتيجة مجهود أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الأمر لا يرجع له بشكل فردي.