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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أضرار غسيل موتور عربيتك

تعرف على أضرار غسيل موتور عربيتك

غسيل السيارة
غسيل السيارة

قال معتز عاطف خبير سيارات ، ان كثيرا من الأشخاص تحدث لهم مشاكل  عند غسيل السيارة و التي تحدث أضرارا للموتور، منوها إلى أن المياه هي موصل جيد للكهرباء محذرا من استخدام مسدس المياه الذي يعمل بالضغط.

وأضاف عاطف خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على "dmc "الفضائية، أن هناك بعض الأجزاء في السيارة لابد أن تغطى مثل كمبيوتر السيارة، لافتا الى وجود بديل الغسيل بالمياه و هو الغسيل الكيميائي و التي لم تسبب مشاكل الاسلاك السيارة .

وأوضح خبير سيارات، أن الأملاح التي تحدثها المياه بعد جفافها تعمل على وجود عازل يشبه الصدأ مشيرا إلى أن موديلات السيارات بدءا من عام 2003 لا تفضل المياه عند غسلها لأنها تحتوى على عدة كمبيوتر بداخلها من الممكن اتلافها بسبب المياه.

و أكد أن غسيل السيارة من الخارج غير مضر للسيارة و لكن يوجد الضرر عند غسيل السيارة من الداخل ووصولها الى بعض الأجزاء الميكانيكية داخل السيارة مثل الموتور الذي يعمل على عدم تدويره و اذا دار ممكن ان يتكسر .

أشار إلى، أن المياه من الممكن ألا تصل الى موتور السيارة عند وجود فلتر هواء على الموتور و نصح الأشخاص بعدم تغطية الموتور بكيس بلاستيك اذا لم يوجد فلتر الهواء 

مسدس المياه كمبيوتر السيارة الغسيل الكيميائي فلتر الهواء اخبار توك شو

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