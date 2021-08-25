بالخطوات .. طريقة عمل كب كيك بالفواكه في المنزل

ترغب النساء في تعلم طريقة عمل كب كيك بالفواكه لتقديمها لأفراد أسرتها خلال فصل الصيف حيث أنها وجبة خفيفة ومُغذية ويقبل على تناولها الأطفال.

وتوجد أكثر من طريقة عمل كب كيك بإعداده بمذاق شهي ومفيد ويرضي جميع الأذواق.

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل كب كيك بالفواكه في المنزل بنفس مذاق الأنواع المُباعة في المحلات والمطاعم.

نقدّم لكم طريقة عمل كب كيك بالفواكه بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة "سي بي سي" سفرة.

مقادير كب كيك بالفواكه



2 ونصف كوب دقيق

3 بيضات

نصف كوب زبدة

نصف معلقة صغيرة ملح أو بيكربونات صوديوم

نصف كوب لبن

فانيليا

كوب سكر بودرة

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر

فواكه مجففة

التزيين حسب الرغبة

كريز

مكسرات

زبيب



طريقة عمل كب كيك بالفواكه



* في وعاء كبير اخفقي البيض جيدًا ثم ضيفي باقي مكونات العجين واستمري في التقليب.

* أضيفي خليط كب الكيك السابق فى ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك وادخليها الفرن على درجة 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

* ضعى الزبيب والمكسرات على وجه الكب كيك بعد النضج للتزيين وتقدم وبالهنا والشفا.