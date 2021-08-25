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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

عفاف مصطفى
عفاف مصطفى

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرضها  لثلاث حوادث خلال 6 أيام أيام فقط ..

وكتبت عفاف مصطفى: «لطفك يا رب في خلال 6 أيام فقط عملية عملية جراحية في العين، ثم سرقة مبلغ مالي من داخل تابلوه السيارة ثم الختام حادث للسيارة، لطفك يا رب اللهم لا اعتراض الحمد لله».

وكانت عفاف مصطفى كشفت تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في العين اليمنى الأسبوع الماضي وقالت إنها خضعت لعملية تحديدًا في القرنية، حيث كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية.

عفاف مصطفى تعتذر لـ عبد الرحمن أبو زهرة:

أكدت الفنانة عفاف مصطفى، أن تصريح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عندما قال "حسبى الله ونعم الوكيل" على انتقادها له؛ أوجعها بشدة.

وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى،:"كلمته وجعتنى جدًا ..أنا جِبِلَّة وأقدر أتحمل.. لكن بنتى منهارة".

ووجهت رسالة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ناشدته خلالها أن يتقبل اعتذارها، وتابعت: "أنا اسفه أنى صفيت حسابى وبعتذر ليك تانى وتالت ورابع ومتزعلش يا حبيبى".

وقالت إنها لا تسعى للشهرة مطلقًا عندما انتقدت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب لكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ"أبو زهرة".

وتابعت :" أنا فى سن الستين ومعنديش صحة للشهرة فى هذا السن .. حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه".

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