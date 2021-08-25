قتل يمنيا بالرصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص بحق أحد مواطنيها

تمكنت وزارة الداخلية السعودية اليوم من تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة ينبع بعد اقدامه علي قتل يمني الجنسية بإطلاق النار عليه.



وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها اليوم في تفاصيل الحادث : أقدم بندر بن حامد بن محمد العلواني (سعودي الجنسية) على قتل محمد ناصر عثمان الحربي (يمني الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

وأضافت : بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك، يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني بندر بن حامد بن محمد العلواني اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ بسجن محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأتمت قائلة : ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذِّر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.