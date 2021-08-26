آخرهم مصطفى كامل ومايا دياب ومحمود الليثى .. تعرف على أحدث أغانى صيف 2021

شهد شهر اغسطس طرح عدد كبير من نجوم الغناء أجدد أغانيهم وكان اخرهم مصطفى كامل ،محمد الشرنوبى، مايا دياب ومحمود الليثى…

هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه ، والتي تحمل اسم " مش عادية " وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

تقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

مايا دياب ومحمود الليثى

طرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي " حطالي روج " وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.



" حطالي روج " أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمه مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي.

مصطفى كامل

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند، حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره.

محمد الشرنوبى

طرح الفنان محمد الشرنوبى أغنيه "أيه اللذاذه دى" عبر موقع يوتيوب أيه اللذاذه دى من كلمات محمد يسرى ومن ألحان محمد الشرنوبى ومن توزيع جلال حمداوي وتعد اغنيه ايه اللذاذه دى التعاون الثانى مع الفنان محمد يسرى بعد أغنيه نستنى قوام وهيا اغنيه زفاف محمد الشرنوبى و راندا رياض الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى يقدم مسرحيه ياما فى الجراب يا حاوى مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى و أياد نصار والمطربه الشابه كارمن سليمان وشهدت نجاح كبير للفنان محمد الشرنوبى بعد عرضها بمحافظه الاسكندريه قبل نقلها الى محافظه القاهرة.