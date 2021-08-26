بالمستندات|طليقة زوج منة عرفة لصدى البلد: يمتنع عن النفقة والسؤال على بناته

تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدى خلال الفترة القليلة المقبلة ،كما أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستى".

وكشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدى فى تصريح خاص لـ صدى البلد عن سبب انفصالها عنه وهو اكتشافها زواجه عليها العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفنى ".

وأضافت سارة عياد فى تصريح لـ صدى البلد أن محمود المهدى يمتنع عن النفقة على بناته و السؤال عليهم وعن تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بهم لأكثر من عام ،على الرغم من مجموعة من الأحكام ضده و التي تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال .

وأشارت سارة عياد فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن الفنانة الشابة منة عرفة هى الزوجة الثالثة لمحمود المهدى وليس الثانية كما صرح محمود المهدى من قبل .



ويذكر ن كان انفرد صدى البلد بكشف أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدى قبل إعلان خطبتهما

ونشر موقع صدى البلد معلومات عن محمود مهدي هي:

١- تعد منة عرفة هي الزوجة الثالثة له .

٢- تزوج من قبل مرتين؛ المرة الأولى كانت من فتاة خارج الوسط الفني؛ و أنجب منها ٣ أبناء .

٣- أما الزوجة الثانية فتسمى نادين وهي فتاة من خارج الوسط الفني.

٤- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

عقد قران منة عرفة ومحمود المهدى

وكانت احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقعإنستجرام:"وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"

وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".

70f20776-20d9-4958-924d-082da51db317