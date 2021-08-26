أحد مشايخ النقشبندية.. وفاة الشيخ علي المنصوراوي صاحب مقطع "خليك محمدي"

توفى اليوم الشيخ علي محمود المنصوراوي الحسيني، أحد كبار مشايخ الطريقة النقشبندية، الصوفية صاحب أشهر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي " خليك محمدي" وهو واحد من أبناء مركز كوم امبو بمحافظة أسوان.



وعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مقطع الفيديو له والذي فيه يقول" "أنت هتقعد تفرز فى الناس هتضيع عمرك أونطة، لكن حب اللي تقابله ،واللي متحبوش متكرهوش،واللي متنفعهوش متضروش، واللي متثنيش عليه متغتابوش خليك ذوق ،خليك محمدي"

ولد الشيخ علي محمود المنصوراوي، فى ساحة قرية بنبان، التابعة لمدينة كوم أمبو ،بأسوان، ورحل عن عمر يناهز 65 عاما، واحد من أبناء الطريقة النقشبندية الصوفية ومن محبي آل بيت رسول الله.

الطريقة النقشبندية هى واحدة من كبرى الطوائف الصوفية الكبيرة فى العالم الإسلامي، والتى تنتسب إلى محمد بهاء الدين شاه نقشبند واشتق اسمها منه، ومن ثم عرفت به الطريقة النقشبندية، وهى الطريقة الوحيدة التى تدّعى تتبع السلسلة الروحية المباشرة مع النبى محمد «صلي الله عليه وسلم» من خلال أبوبكر الصديق، وبذلك تكون تلك الطريقة مرتبطة بطريق غير مباشر بسيدنا على عن طريق جعفر الصادق. تختلف بقية الطرق عن تلك الطريقة بأن سلسلتها خلال سيدنا علي.

ويقول شيخ الطريقة محمد النقشبندى شيخ الطريقة الحالى فى مصر، إن عدد المنتسبين إلى النقشبندية يقارب مليونين فى مصر وحدها، ويضيف أن هناك ملايين المريدين فى العالم كله مثل أمريكا التى يوجد بها مقر للطريقة يخدمه الشيخ القباني، وهناك أيضا الشيخ هاشم عدنان فى العاصمة البريطانية لندن، ويؤكد أن الحكومة التركية بها العديد من الوزراء المنتمين للطريقة.