الانتهاء من تصوير حكاية "بيت عز"

أعلن المؤلف أمين جمال عن انتهاء تصوير حكاية بيت عز ، وهى أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل إلا أنا .

وعلق أمين جمال عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائلاً : “ الحمد الله فركش حكاية بيت عز مسلسل إلا أنا ” .

حكاية بيت عز من مسلسل "إلا أنا" بطولة سهر الصايغ وصفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

ومن المقرر ان يتم التعاقد مع عدد من الفنانين لتقديم حكايات جديدة من الموسم الثانى لمسلسل إلا أنا بخلاف حكاية بيت عز ، وعلى رأسهم الفنانة ميرفت أمين .