خالد الغندور يروي تفاصيل اشتباك حميد أحداد ونبيه بمران الزمالك

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل المشادة الكلامية بين حميد أحداد نجم الفريق وأسامة نبيه المدرب العام للفريق خلال مران أمس.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن المشاداة كانت كلامية فقط ولم يتطور الامر للتشابك بالايدي مثلما اشيع مشددا ان السبب هي الحالة النفسية السيئة للاعب بسبب عدم مشاركته اساسيا منذ فترة طويلة.

وأضاف خالد الغندور أن حميد احداد اعترض على عدم احتساب ركله جزاء خلال تقسيمة الفريق لذلك قام بخلع التيشيرت وإلقائه على الارض ثم غادر الملعب فطلب منه نبيه العودة للمران.

وتابع خالد الغندور أن أحداد احتد في الحديث وطلب من نبيه ألا يتحدث معه بتلك الطريقة فرد عليه نبيه “ اطلع بره ” مشددا ان احداد اعتذر لـ نبيه عقب المران .

وأكمل أن حميد احداد لاعب مميز وملتزم ولكن حالته النفسية السيئة اثرت سلبا عليه مشددا انه تلقي عروض ويرغب في اثبات مهاراته .

رد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له اليوم الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.



كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كل من :



حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد - حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي

