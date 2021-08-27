ضبط 15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الجارى علي مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين

مشيراً أنه تم تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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