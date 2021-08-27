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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج والفرق المتنقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، منظومة العمل بمركز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا للمسافرين ، والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج والفرق المتنقلة التي تساهم في حل أزمة  التكدس علي مراكز اللقاح الثابتة ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة وسلامة المواطنين.

 

وأوضح وكيل صحة الغربية ، أن مركز اللقاح يتأكد من بيانات المواطنين على السيستم استعدادا لتلقيهم اللقاح، ثم يطمئن الفريق الطبي على الصحة العامة للمواطن يعقبه إعطاء اللقاح للمواطن ثم تسليمه الشهادة المعتمدة عقب دفعه الرسوم المقررة.

وأضاف أن مديرية الصحة بالغربية  خصصت 8 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"، وهي: مركز طبي سعيد طنطا . مركز طبي كفر الزيات .مكتب صحة بسيون .مكتب صحة زفتي .مكتب صحة سمنود . ديوان إدارة المحلة اول . مكتب صحة قطور . مكتب صحة السنطة

ولفت إلى أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة والراغبين في السفر.

وكيل الصحة بالغربية

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وكيل الصحة الغربية قواف طبية فرق متنقلة لتلقيح المواطنين لقاح كورونا

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