إدميسلون نجم برشلونة السابق: تعويض ميسي ليس سهلا.. الكرة المصرية بخير وهذا ترتيب صلاح بين الأفضل في العالم (حوار)

يمتلك جوزيه إدميلسون دي مورايس مدافع نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، تاريخا حافلا بالإنجازات والألقاب، سواء على صعيد الأندية، أو على المستوى الدولي، حيث بدأ مسيرته الاحترافية باللعب سان باولو البرازيلي بالعب له في الفترة من 1994 حتى عام2000، وحقق معه كأس كونميبول سنة 1994، وبطولة سان باولو مرتين.

انضم إدميسلون بعد ذلك إلى صفوف ليون الفرنسي عام 2002، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي 3 مرات، ثم انتقل إلى برشلونة موسم 2004، مقابل 10 ملايين يورو، واستطاع أن يتوج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا موسم 2005 - 2006، وكان له دور مؤثر في صفوف الفريق، لكنه عانى من بعض الإصابات القوية، خلال فترة تواجده في النادي الكتالوني.

إدميسلون

رحل إدميسلون بعد ذلك إلى فياريا ولعب في صفوفه لموسم واحد ثم تنقل بعد ذلك بين الاندية حيث لعب لصالح سرقسطة الإسباني وبالميراس البرازيلي، وسيارا البرازيلي أيضا، قبل أن يعتزل كرة القدم.

على الصعيد الدولي، توج إدميسلون مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2022، حيث كان أساسيا مع منتخب السامبا.

إدميسلون يتحدث لـ " صدى البلد عن رحيل ميسي، ورأيه في مستوى محمد صلاح، والمرشح الأبرز للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وماذا يعرف عن الكرة المصرية.

إليكم نص الحوار:

في البداية .. ما تعليقك على رحيل ميسي عن برشلونة؟

أفهم أن رحيل ميسي عن برشلونة نهاية حقبة كان فيها النجم الأرجنتيني جيلا رابحا وأصبح مرجعا في الوقت المناسب، لكن أعتقد أن كلا من النادي واللاعب بذلوا قصارى جهدهم هناك من أجل تجديد العقد، والاعتزال في برشلونة، لكن قواعد الليجا منعت ذلك.

في رأيك من يستطيع تعويض ليونيل ميسي في برشلونة؟

تعويض رحيل ميسي ليس أمر سهلا، لا أعتقد أن أزمة بديله تتعلق فقط بالجودة الفنية، ولكن أيضا بكل ما يمثله لأن ميسي وصل إلى برشلونة في سن مبكر، وتدرب في فئات النادي حتى وصل إلى الفريق الأول.

إدميسلون وميسي

ما رأيك في مستوى اللاعب المصري محمد صلاح ؟

بلا شك هو من بين أفضل اللاعبين في العالم اليوم ، سواء من الناحية الفنية، أو من خلال قدرته على تطوير نفسه بشكل مستمر.

من وجهة نظرك .. هل يحصل محمد صلاح على التقدير الكافي من قبل الصحافة الإنجليزية؟

لا أعتقد أن الصحافة الإنجليزية كانت غيرعادلة مع محمد صلاح، من الطبيعي أن يمر أي لاعب بمرحلة يتألق فيها ويكون في أعلى مستوى له، وأيضا يمر بمرحلة صعبة يعاني فيها من الإخفاق، لكن مثلما أكدت “مو” أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن الممكن تماما في السنوات الثلاث المقبلة أن يحصل على جوائز وتقدير أكبر، هو يمتلك الجودة التي تؤهله ذلك.

ما ترتيب محمد صلاح ضمن الأفضل في العالم من وجهة نظرك؟

هذا سؤال صعب للغاية، لأننا عندما نتحدث عن الأفضل في العالم في أي رياضة، فإننا نتحدث عن الاختصاصات والوظائف المختلفة لديهم، لكن يمكنني القول إنه يحتل المرتبة الخامسة في العالم في مركزه، وسيكون قادرا على التطور في هذا الجانب لأنه يحصل على الألقاب ويتمتع باستقرار في الأداء. الأمر لا يتعلق الأمر بالجودة والمنافسة فحسب، بل نتحدث أيضا عن الاستمرارية والاستقرار.

محمد صلاح نجم فريق ليفربول

من ترشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد؟

من الصعب توقع مرشح مفضل للفوز دوري أبطال أوروبا، بسبب الأزمات التي وقعت مؤخرا، بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى البدنية التي عانى منها اللاعبون الموسم الماضن.

سيكون من الطبيعي أن نقول إن باريس سان جيرمان هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن يتعين على لاعبيه أن يتحدوا من أجل الفوز باللقب وأن يكونوا مستعدين عقليا للتتويج، أيضا تشيلسي بطل الموسم الماضي أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

ماذا تعرف عن الكرة المصرية؟

ما أعرفه عن كرة القدم المصرية أنها تطورت وأفرزت لنا أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم ، وتم تطويرها تقنيًا.