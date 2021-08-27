عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفل.. بريطانيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها في انفجار مطار كابول

انفجار مطار كابول
انفجار مطار كابول

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن 3 مواطنين بريطانيين بينهم طفل قُتلوا في انفجار مطار كابول المزدوج أمس الخميس.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تفاصيل تفجيرات مطار كابول، مؤكدة أن هجمات تنظيم داعش الإرهابي لن توقف الولايات المتحدة عن استكمال مهمة الإجلاء من أفغانستان.

وقال ويليام تايلور نائب مدير العمليات الإقليمية في البنتاجون: "لا نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ في كابول.. وما حدث كان هجوم انتحاري واحد".

الأمم المتحدة تدعو دول جوار أفغانستان إلى فتح الحدود

قرار عاجل من بايدن بعد تفجيرات كابول

وأوضح أن حصيلة ضحايا القوات الأمريكية خلال تفجير مطار كابول، أمس الخميس، بلغت 13 عنصراً إضافة إلى إصابة 18 آخرين.

وأضاف المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي، أن واشنطن تعمل على تقييم الوضع الأمني في مطار كابول على مدار الساعة.

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون إن القوات الأمريكية استأنفت عمليات الإجلاء من كابول، ولا يزال هناك أكثر من 5400 شخص في المطار انتظاراً للإجلاء.

وأشار إلى وجود تنسيق مع حركة طالبان بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة عمليات الإجلاء من كابول حتى اللحظة الأخيرة.

في وقت سابق، قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية إن حصيلة صحايا تفجيري مطار كابول، ارتفعت إلى 170 شخصاً على الأقل.

وأضافت أن عمليات الإجلاء الجوي، استؤنفت من مطار كابول بعد أقل من يوم على الهجوم الذي أودى بحياة 13 عسكريا أمريكيا.

من جانبه، أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجوم الذي وقع الخميس، على بوابات مطار كابول في أفغانستان.

كابول مطار كابول أفغانستان انفجار طالبان بريطانيا

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

دعاء مستجاب في ثواني .. حث عليه النبي

صدى البلد يرصد أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عهد الرئيس السيسي

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

شعراوي يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات.. ويؤكد: برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

ترشيحاتنا

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

فاتك موعد التطعيم بلقاح كورونا؟ مستشار الصحة: الحل موجود "فيديو"

أعلنته سفيرة واشنطن لدي بيروت.. إجراء أمريكي عاجل بشأن لبنان

توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

دعاء ترك الشهوات والمعاصي.. احذر من ذنوب الخلوات

لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو العينين ناعيًا حمدي الكنيسي: من جيل الرواد وتشكلت به هوية الإذاعة المصرية

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

سموحة خارج الأزمات .. جلسة الساحل تحسم انتقال حسام حسن للأهلي بشروط.. وموقف صادم من الزمالك |خاص

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ