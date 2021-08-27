بينهم طفل.. بريطانيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها في انفجار مطار كابول

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن 3 مواطنين بريطانيين بينهم طفل قُتلوا في انفجار مطار كابول المزدوج أمس الخميس.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تفاصيل تفجيرات مطار كابول، مؤكدة أن هجمات تنظيم داعش الإرهابي لن توقف الولايات المتحدة عن استكمال مهمة الإجلاء من أفغانستان.

وقال ويليام تايلور نائب مدير العمليات الإقليمية في البنتاجون: "لا نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ في كابول.. وما حدث كان هجوم انتحاري واحد".

وأوضح أن حصيلة ضحايا القوات الأمريكية خلال تفجير مطار كابول، أمس الخميس، بلغت 13 عنصراً إضافة إلى إصابة 18 آخرين.

وأضاف المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي، أن واشنطن تعمل على تقييم الوضع الأمني في مطار كابول على مدار الساعة.

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون إن القوات الأمريكية استأنفت عمليات الإجلاء من كابول، ولا يزال هناك أكثر من 5400 شخص في المطار انتظاراً للإجلاء.

وأشار إلى وجود تنسيق مع حركة طالبان بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة عمليات الإجلاء من كابول حتى اللحظة الأخيرة.

في وقت سابق، قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية إن حصيلة صحايا تفجيري مطار كابول، ارتفعت إلى 170 شخصاً على الأقل.

وأضافت أن عمليات الإجلاء الجوي، استؤنفت من مطار كابول بعد أقل من يوم على الهجوم الذي أودى بحياة 13 عسكريا أمريكيا.

من جانبه، أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجوم الذي وقع الخميس، على بوابات مطار كابول في أفغانستان.