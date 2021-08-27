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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما القصة..

السعودية.. بعد تعليق تصديره من اليابان.. الغذاء والدواء تعلق على لقاح موديرنا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

 
أوضح  المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، اليوم الجمعة، أن جميع جرعات لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا الموجودة في المملكة سليمة.

وبين، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة عما صُدر للمملكة، مؤكدًا أن الهيئة أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها.

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وقال  أن الهيئة تلقت تقريرًا من الجانب الياباني، يتناول تفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية، مزودًا بأرقام التشغيلات، موضحًا أنه تم التأكد من عدم وجودها في المملكة.

وافاد المفرج بأن "الغذاء والدواء" تقوم بفحص عدد من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة، ومنها "موديرنا"، مؤكدًا أن النتائج أثبتت سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة.

واكد أن قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازي، وليس مستندًا لحالات متضررة من لقاح موديرنا.

السعودية فيروس كورونا لقاح موديرنا وزارة الصحة اليابانية الغذاء والدواء السعودية

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