الصناعات المعدنية : الأسياخ الفايبر لا يمكن استخدامها في أعمال البناء

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد ما يسمى بـ “الأسياخ الفايبر”، مؤكدا أنه يوجد الألياف الفايبر، وتستخدم لعمل تماسك لخلطة الأسمنت مع الحجارة.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “المحور”، أن الفايبر لا يمكن إستخدامه في المباني الإنشائية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم إستخدامه في الحوائط الجاهزة ويتم تركيبها.

الألياف الفايبر لم تنتشر بشكل كبير

وتابع مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، أن الألياف الفايبر لم تنتشر بشكل كبير، مؤكدا أن الطوب العادي رخيص ومتداول.

وأشار حنفي إلى أن الحديد هو المسيطر على العمليات الإنشائية في العالم، مؤكدا أن الألياف الفايبر لا تتحمل أي عمليات إنشائية.