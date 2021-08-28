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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "ياساتر" .. شاهد

دياب
دياب

روج الفنان محمد دياب لأغنيته الجديدة، بنشر صورة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من بوستر الأغنية.


وعلق محمد دياب على الصورة قائلاً: "استنونا يوم الأحد 29 / 8  برومو #يا_ساتر 🕺🏻🕺🏻🕺🏻"  وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وانتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.


كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحدا من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

 

 

دياب أغنية جديدة ياساتر يشوق جمهوره الفترة المقبلة

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