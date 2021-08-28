فريق أطباء من معهد القلب والجامعات للكشف المجاني علي أهالي سيناء

وصل إلى محافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وفريق أطباء البرتوكول من الجامعات المصرية وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة بمستشفي العريش العام .

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق يضم الدكتور إسلام محمود علي، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد حمدي حلمي، إخصائي قلب بالمعهد، وسعيد علي عبدالعاطي، إخصائي تمريض، منسق القافلة.

كما يضم فريق اطباء البرتوكول كل من :

د هناء محمد محمود عمر استاذ كبد وجهاز هضمي

د محمد عادل محمد احمد استاذ مساعد جراحة مخ واعصاب

د عبد الرحمن صابر سيد مدرس مساعد جراحة مخ و اعصاب

د هاني عبد المولي محمد مدرس جراحة اوعية دموية

د نزار محمد حسني استاذ مساعد جراحة قلب وصدر

د عمرو السيد توفيق مدرس جراحة قلب وصدر

د وليد احمد عبد الهادي استاذ مساعد جراحة عامة

د ابراهيم علي اسماعيل استاذ مساعد جراحة عامة

د عمرو محمد اسماعيل شاهين مدرس مساعد جراحة عظام

د محمد اسامة فتحي مدرس مساعد تخدير .

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيًا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية بوحدة قسطرة القلب، التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام.

برتوكول تعاون

وأضاف، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء معهد القلب .



وأضافت مرفت عبد الجواد منسق عام قافلة البروتوكول ، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.