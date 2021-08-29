ناشئو مصر يعودون بكأس إفريقيا للريشة الطائرة

وصلت بعثة المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة إلى القاهرة عائدة من بنين، بعد التتويج ببطولة إفريقيا، التي أقيمت بدولة بنين خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

وحرص هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة على استقبال أبطال إفريقيا عقب عودتهم متوجين باللقب القاري، وسط فرحة كبيرة من أولياء أمور اللاعبين والذي استقبلوهم بالطبل والمزامير.

واستطاع أبناء النيل التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ونجحوا في حصد الكأس العامة للبطولة.

وتضم قائمة "الفراعنة الصغار" 8 لاعبين هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

وقاد الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما كان يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ 3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" للمرة الأولى في تاريخه وهم: هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم.