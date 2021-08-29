الصحف الإماراتية| بن راشد: الأمير تميم شقيق وصديق وشعب قطر قريب وصهر .. مؤشرات على حل برلمان تونس وتعليق الدستور..الإمارات تستقبل السياح من أنحاء العالم

عهد ما بعد كورونا يبدأ في دبي

دراسة جديدة تؤكد فعالية لقاحات كورونا

بن راشد: العراق يعود لموقعه الإقليمي والعالمي

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على قمة بغداد، حيث رأس الشيخ محمد بن راشد الوفد الإماراتي.

محمد بن راشد: مستقبل دول الخليج والمنطقة إلى خير وتقدم وازدهار

وحسب "الإمارات اليوم"، شارك الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي انعقد أمس في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة إقليمية ودولية، حيث ترأس وفد الدولة أثناء انطلاق المؤتمر الذي بحث مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

وقال بن راشد عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «شاركت اليوم بقمة بغداد الإقليمية للتعاون والشراكة.. عودة بغداد لموقعها الإقليمي والعالمي عودة لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة.. سلام على بغداد المنصور والرشيد.. سلام على بغداد العلم والعزم والحكمة.. سلام على بغداد وعلى كل أوطاني العربية الجميلة».

والتقى الشيخ محمد بن راشد، مساء أمس، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

كما بحث الشيخ بن راشد، مع الشيخ تميم، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على «تويتر»: «أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله.. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى... حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها».

تأكيد جديد على الحماية الفعّالة للقاحات.. دراسة بريطانية توضح

وحسب "الإمارات اليوم"، أظهرت دراسة أن خطورة النقل إلى المستشفى بسبب الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ربما تكون أعلى مرتين؛ مقارنة بنسبة النقل بسبب الإصابة بالسلالة ألفا.

وقيّم باحثون من جامعة كامبريدج وهيئة الصحة العالمة في بريطانيا أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الفترة بين نهاية مارس ونهاية مايو 2021 من أجل دراستهم.

وتنطبق النتائج التي نشرت في دورية «لانسيت للأمراض المعدية» على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. ولم تسمح البيانات باستخلاص أي نتائج بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل.

وحتى الآن، أظهرت الدراسات فقط المعدل الأعلى لانتقال عدوى السلالة دلتا، إلا أنه لا يوجد دليل موثوق بشأن خطورة مسار حاد لكوفيد-19.

ووجد الباحثون أن معدل خطر النقل إلى المستشفى خلال أسبوعين من الإصابة بالسلالة دلتا يبلغ 26ر2 مرة. وكان خطر النقل إلى المستشفى 45ر1 مرة أعلى من الإصابة بالسلالة ألفا.

ومن بين أكثر من 40 ألف حالة في الدراسة، كان هناك 8ر1 % فقط حصلوا على التطعيم الكامل، وهو ما يفسّره الباحثون كتأكيد جديد على الحماية الفعالة التي تقدمها اللقاحات.

وكان من بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في الدراسة، 74% لم يتلقوا التطعيم و24% حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

تونس.. مؤشّرات عن حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور

وحسب "البيان"، ينتظر التونسيون، البيان الذي وعدهم به الرئيس قيس سعيد، والذي يرى المتابعون، أنه سيكون مهماً ومصيرياً، سواء بتفسيره لمجريات الأحداث في البلاد منذ 25 يوليو، أو في طرحه للمسارات القادمة المقترحة، وما سيتم تطبيقه على الأرض من قرارات تتعلق بالحكومة والدستور والبرلمان، والحرب على الفساد.

وقبيل أيام، أعلن سعيّد قراره تمديد العمل بالتدابير والإجراءات الاستثنائية، التي أقرها في 25 يوليو، حتى إشعار آخر، على أن يلقي بياناً للشعب، وهو ما ينتظره التونسيون بين اليوم والآخر، بالدعوة إلى حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور.

وتبدو الصورة واضحة أمام الشارع التونسي، في ما يتعلق بالاتجاه نحو حل مجلس نواب الشعب، الذي اعتبره سعيّد، في رسائل عدة، خطراً على البلاد، مؤكداً أن لا عودة إلى الوراء، وهو ما يعني أن بيانه المرتقب، سيحمل في طياته قرارات بالإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة، قد تنتظم قبل نهاية العام، لكن خطوة كهذه، ستتطلب الحسم في مسألة دستور 2014 بتعليق العمل به، والسير إما إلى إدخال تعديلات جذرية عليه، أو كتابة دستور جديد.

وسيكون من الضروري، تعليق العمل بالدستور، لفسح المجال أمام تكوين حكومة جديدة، غير خاضعة لشرط نيل الثقة من البرلمان، أما في حالة الإبقاء عليه، فإنه سيكون على الرئيس، التراجع عن قراره بتعليق عمل المجلس، لفسح المجال أمامه لتزكية التشكيل، وهو ما بات أمراً مستبعداً، سواء بسبب مواقف سعيّد منه، أو بسبب رفض الشارع للتركيبة الحالية للبرلمان تحت هيمنة الإخوان وحلفائهم.

وكان سعيد قد أبدى في مناسبات عدة، تذمره من طبيعة النظام القائم، وفي مارس الماضي، قال خلال لقائه تونسيين في ولاية قابس، إن نظام الحكم «لو كان رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار»، وفي يونيو، دعا سعيّد إلى حوار وطني، يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه «كله أقفال».



الخارجية الأمريكية: 350 أمريكيا مازالوا يريدون مغادرة أفغانستان

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، "السبت"، إن نحو 350 مواطنا أمريكياً مازالوا يريدون مغادرة أفغانستان.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الوزارة تواصلت مع نحو 280 شخصاً ممن قالوا إنهم لا يرغبون في مغادرة البلاد أو ليس لديهم خطط بشأن ذلك.

وتم إجلاء نحو 5400 من المدنيين الأمريكيين من أفغانستان منذ 14 أغسطس، بمن فيهم نحو 300 أمريكي أمس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان اليوم إن هناك تهديد بإمكانية تنفيذ هجوم إرهابي آخر قرب مطار كابول "خلال الساعات الـ 24 إلى الـ 36 القادمة".

الإمارات تستقبل السياح المطعمين من جميع الدول

وحسب "الخليج"، أعلنت الهيئـة الاتحادية للهويـة والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد ـ 19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً، مع إلزامية الفحص المخبري السريع (Rapid PCR) في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة، وشاملة الفئات المستثناة غير المطعمة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بالمميزات التي يتمتع بها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة، وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن

حقبة «ما بعد كورونا» تبدأ من «إكسبو دبي»

وحسب "الخليج"، أكد عدد من السفراء الآسيويين لدى الدولة، أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون له دور مهم وحيوي في تعزيز استدامة النمو والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وسيكون تدشين مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد 19 على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مشيدين بالنتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققتها الإمارات في مواجهة كوفيد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عقد معرض عالمي بشكل آمن على صحة وأمن جميع العارضين والمشاركين والزائرين.

السفير الصيني لدى الدولة ني جيان أكد عزم الصين القوي على دعم دولة الإمارات في نجاح تنظيم إكسبو دبي بشكل كامل، وقال إن الصين مستعدة للمساهمة في الرؤية الجميلة للتنمية العالمية من خلال منصة إكسبو في «حقبة ما بعد الوباء».

وأضاف: في نهاية العام الجاري 2021، ستحتفل الإمارات بالذكرى الخمسين لليوم الوطني، وسيصبح إكسبو دبي أول حدث دولي كبير بعد الوباء، يحقق الجناح الصيني الذي يأتي على شكل فانوس الجمال المثالي المتناغم، وبالتأكيد سيترك بصمة قوية في تاريخ إكسبو، ليكتب «نور التعاون يبدد ضباب الوباء» فصلاً جديداً من التنمية البشرية

وتابع إنه إذا نظرنا إلى تاريخ إكسبو العالمي الحديث الممتد على مدى 170 عاماً، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل موعد الافتتاح بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، كما تم إعطاء موضوع إكسبو دبي «تواصل الأفكار وخلق المستقبل» معنى معاصراً خاصاً، ما جعل الناس يفكرون بشكل أعمق وأبعد، وأصبح جناح الصين الذي يعتبر شعار «بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية -الابتكار والفرص» موضوعاً رئيسياً، الطريقة الصحيحة والحتمية للتنمية البشرية في «حقبة ما بعد الوباء».