برلمانى: رسائل السيسى من بغداد أكدت للعالم حرص مصر على تحقيق الاستقرار للعراق

أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب بالقضايا والرسائل المهمة والعاجلة التى جاءت فى الكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر قمة بغداد، للتعاون والشراكة.

وأضاف أنها رسائل حاسمة وتؤكد للرأى العام العراقى والعربى والعالمى الحرص الكبير والحقيقي من مصر على دعم ومساندة الاشقاء العراقيين لعودة الأمن والاستقرار والاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى كل أنحاء دولة العراق الشقيقة.

وقال " راضى " فى بيان له أصدره اليوم إن مصر لاتتوانى لحظة فى مساندة ودعم العراق وجميع الدول العربية حرصاً منها على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها ومنطقة البحر الاحمر وافريقيا وهذا ماأشاد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس السيسى.

وأكد أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بدعم مصر ومساندتها لجميع الدول العربية وحرصها الكبير على دعم الاستقرار بمناطق الشرق الاوسط والبحر المتوسط وافريقيا وهذه القضايا أصبحت استراتيجية واضحة للدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس السيسى لصالح الشعوب العربية والافريقية والوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض التدخلات الخارجية على أرضه.

وثمن النائب محمد عبد الرحمن راضى الاهتمام الكبير من وسائل الاعلام العراقية والعربية بزيارة الرئيس السيسى لبغداد وتأكيدها على الأهمية الكبيرة لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد باعتبارها رسالة بالتضامن المصري الكامل مع العراق من جهة، وتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بغداد من جهة أخرى.

وثمن تأكيد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص التام على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، ومساندته وهو مايؤكد دائما حرص مصر على استقرار العراق وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية للشعب العراقى الشقيق.