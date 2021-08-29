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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان يفكر في الآخرين أكثر من نفسه.. أحمد خالد صالح يروي موقفا مؤثرا لوالده

صدى البلد

كشف الفنان حمد خالد صالح عن موقف مؤثر جمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح أثناء تعلمه قيادة السيارة. 

 

وقال أحمد خالد صالح من خلال منشور عبر حسابه بالفيسبوك: "أول مرة كان بيعلمني فيها السواقة كنت سايق ال128 البيضا وماشي بيها وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو فأنا كل شوية بحاول أطلع من يمينه أو شماله فهو راح قالي أهدی واستنی لما هو يمشي".

 

وأضاف أحمد خالد صالح :"فأنا استغربته ليه ماحنا مستعجلين وعاوزين نمشي فبالي لما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بأيه؟ انت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في أيه؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب کارو".

 

وتابع: “فهو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكثر من نفسه”.

 

يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح مسلسل قصر النيل  مع كل من دينا الشربينى و ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني  ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

 

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

الفنان احمد خالد صالح ريهام عبد الغفور قصر النيل محمود البزاوي

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