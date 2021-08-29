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رئيس التحرير
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وفري فلوسك وجربي أقوى وصفة لتفتيح البشرة.. فيديو

بشرة
بشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن تفتيح البشرة يتطلب استخدام كريمات لتبييض ونضارة ولمعان البشرة بأرقام خيالية، لافتة إلى أن كريم بينكى يوفر كل هذه التكاليف ويجمع كافة هذه العناصر بل ويمنح كل مقومات البشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج سفرة وطبلية عبر فضائية صدى البلد، أن كريم بينكى سعره مناسب وفى متناول الجميع ويستخدم مرتين يوميا صباحا ومساء ويعطى نتائج مذهلة.


ولفتت إلى أن كريم بينكى مكوناته طبيعية وخالى من المواد الكيمائية ويحتوى على فيتامينات ويوحد لون البشرة وآثار الحبوب لاحتوائه على مادة العرقسوس والتوت البرى، بالإضافة إلى السلاسين التى تزيل الخلايا الميتة.


وذكرت أبو السعود فى تصريحات سابقة أن كريم "بينكي" يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة ، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة ، خوفا من التعرض من أشعة الشمس، أن " كريم بينكي"  يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية أثار جانبية .

ولفتت إلى أن كريم بينكى يحل مشاكل البشرة ويجمع كافة الخواص والمميزات فى عدد كبير من الكريمات بمفعول كريم واحد  خاصة أنه يحتوى على مكونات طبيعية يفتح الهالات السوداء ، النمش ، البقع السوداء ، ويمد البشرة ب الترطيب والمحتوى المائى .

الحصول على بشرة صافية العرقسوس الكريمات تفتيح البشرة سفرة وطبلية

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