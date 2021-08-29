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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يوجه رسالة لطمأنة طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، رسالة طمأنينة لـ طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب: سيتم التعامل مع الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتنسيق خاص للالتحاق بالجامعات ، وسيتم تصنيفهم مرحلة أولى أو ثانية حسب مجموعهم .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن تضيع على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة فرص الحصول على مقاعد في الجامعة في تنسيق الجامعات 2021 .

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جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

تتمثل تفاصيل جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ الذي من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم اليوم في بيان رسمي فيما يلي:

السبت 4 سبتمبر 2021: اللغة العربية  
الاحد 5 سبتمبر 2021: اللغة الأجنبية الثانية 
الاثنين 6 سبتمبر 2021: الجبر والهندسة الفراغية
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021: الفيزياء للشعبة العلمية، التاريخ للشعبة الأدبية
الأربعاء 8 سبتمبر 2021: اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 9 سبتمبر 2021: الديناميكا
السبت 11 سبتمبر 2021: الكيمياء للشعبة العلمية  - الجغرافيا للشعبة الأدبية
الاحد 12 سبتمبر 2021: الجيولوجيا علمي علوم - علم النفس أدبي - التفاضل والتكامل علمي رياضة
الاثنين 13 سبتمبر 2021: الأحياء علمي علوم - الفلسفة أدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها  منذ سنوات .

وقال وزير التربية والتعليم :  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩٪؜ من الدرجة .

وأضاف: الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط. 

أما بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 ، فقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تظلمات الثانوية العامة 2021  ، تختص  بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها ، و التأكد من تصحيح كل الأسئلة ، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام.

وأوضح وزير التعليم أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية،  وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وأكد وزير التعليم أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ، ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

وشدد وزير التعليم على أن "السؤال عن نماذج الإجابة في هذا سياق تظلمات الثانوية العامة ، مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط ولذلك لن تنشر الوزارة هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما" ، وقال وزير التعليم : سوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله

الدور الثاني التربية والتعليم طلاب طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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