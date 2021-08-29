بالفيديو.. ملخص لمسات ميسي في أول ظهور مع سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا هاما على مضيفه نادي ريمس بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي على ستاد “أوجوست دولون”.

وشارك ليونيل ميسي لأول مرة مع سان جيرمان في الدقيقة 66 من المباراة، على حساب نيمار جونيور.

وبدأ ليونيل ميسي المباراة من على مقاعد بدلاء فريق باريس سان جيرمان، في حين قاد النجمان كيليان مبابي ونيمار خط الهجوم من البداية.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في 10 أغسطس الماضي، لكنه لم ينضم لقائمة الفريق، أمام ستراسبورج وستاد بريست، في الجولتين الماضيتين، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ورحل ميسي عن برشلونة، بعد فشل تجديد تعاقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.