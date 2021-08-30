أحمد مجاهد: الدوري لم يكن طبيعيا نتيجة ضغط المباريات ولكنه كان عادلا

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، إن الأندية المصرية تعرضت لضغط كبير خلال بطولة الدوري، متابعا: ضغط المباريات كان الطريق الوحيد قدامنا".

وأكمل “مجاهد” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: دوري الموسم الحالي لم يكن طبيعيا بالمرة، نتيجة ضغط المباريات ولكنه كان عادلا، مشددا على أن الاتحاد عمل على تحقيق العدالة بين الأندية بقدر المستطاع.



ووجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لـ رئيس الاتحاد، قائلا: الأخطاء التحكيمية الموسم دا كانت كارثية؟"، ليبادره "مجاهد" قائلا: " الأخطاء وارده..وأنت كدا بتتكلم كـ جمهور".



وأختتم حديثه قائلا: الأخطاء التحكيمية ستظل متواجدة ولن يتم معالجتها بنسبة 100%.

