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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيكيه: ميسي بحاجة للمزيد من الوقت للتكيف مع الدوري الفرنسي

ميسي
ميسي

قال المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إن زميله السابق ليونيل ميسي، سيكون بحاجة لمزيد من الوقت للتكيف والتأقلم مع الدوري الفرنسي، لأنه دوري صعب بدنيًا.


وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، إلى إن ميسي ونيمار يعرفان بعضهما البعض، وبينهما تفاهم كبير.


وأضاف: "إنهما يفهمان بعضهما البعض بسهولة كبيرة، وبمجرد تحرك أحدهما، يمرر الأخر له الكرة فورًا."


وقرر ميسي ترك برشلونة، والانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، بسبب مشاكل مالية لدى النادي الكتالوني، في ظل عدم قدرة برشلونة بعد مُخالفة قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

بيكيه مدافع برشلونة ميسي

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