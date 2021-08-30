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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ردا على شائعة الانفصال..

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

أحمد العوضى وياسمين
أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

علم “صدى البلد” أن الفنان أحمد العوضي وصل إلى مدينة جينيف بسويسرا منذ ثلاثة أيام ليبقي بجانب زوجته ياسمين عبد العزيز.

 

ووصل أحمد العوضي إلى سويسرا بعد أن أنهي إجراءات الفيزا والتي عطلته عن السفر مع زوجته ياسمين عبد العزيز منذ البداية ليغلق بذلك أحمد العوضي كل التكهنات والأخبار التي انتشرت عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

 

وعلم “صدى البلد” أن الأخبار المنتشرة بخصوص إجراء ياسمين عبد لعزيز جراحة في سويسرا غير صحيحة حيث أنها بحالة جيدة ولا تحتاج لتدخل جراحي آخر حتى الآن".

 

ولن تعود ياسمين عبد العزيز إلى مصر إلا بعد شفائها تماما حيث مازالت تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها بشكل كامل والإطمئنان على العملية الجراحية التى أجرتها في مصر .

 

ياسمين عبد العزيز

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

رد فعل أحمد العوضى :

انتابت الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الغضب الشديد وكشف عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

بصورة من المطار..هل سافر أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا؟

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

معاناة العوضي مع ياسمين عبد العزيز

حرص أحمد العوضي بعد العملية الجراحية الثانية أن يبقي بجانب ياسمين عبد العزيز في المستشفى دون العودة إلى المنزل والاستقرار في المستشفي .
أحمد العوضي منشغل بدرجة كبيرة وقلق على حالة  ياسمين عبد العزيز ؛ لدرجة أنه كان لا يستطيع الرد على هاتفه المحمول أو العودة إلى منزله لتغيير ملابسه.
ومع استقرار حالة ياسمين عبد العزيز كان أحمد العوضي أول المتواجدين بجانبها ؛ حيث كان يحرص  دائما ان يجعلها تشعر انه بجانبها ويلبي لها جميع رغباتها أثناء تواجدها في المستشفي.

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