قدر الله وما شاء فعل.. تريزيجيه يعلق على غيابه عن منتخب مصر..شاهد

علق اللاعب محمود تريزيجية على غيابه عن صفوف فريق منتخب مصر لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “‏كنت اتمني أكون متواجد فى مباريات منتخبنا لكن قدر الله ما شاء فعل.العوده قريبًا ان شاء الله”.

وتابع: “‏كل التوفيق لمنتخب مصر واللاعبين والجهاز الفني فى تصفيات كأس العالم وان شاء الله تكون بداية موفقة ربنا معاكم يا رجالة وتفرحونا 🇪🇬❤️”.

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى متابعيه بصورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر تريزيجيه بالصوره من داخل العيادة الطبية لاستكمال علاجه بعد تعرضة للإصابة بقدمه والتي سيغب بها عن الملاعب مدة طويلة.





يذكر أن النجم المصرى العالمى محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، حل ضيفا على برنامج البيت الكبير الذى يقدمه الاعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة الأهلي.





وحرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الاطمئنان علي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وتواصل المدير الفني للمنتخب مع اللاعب لمعرفة آخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب علي ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب علي إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفائه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب الوطني في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

