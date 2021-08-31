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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن موافقة بوسيكيتس وألبا على تخفيض راتبهما مع النادي

بوسيكيتس وألبا
بوسيكيتس وألبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن موافقة سيرجيو بوسيكيتس وجوردي ألبا، لاعبي الفريق، على تخفيض عقودهما مع النادي.

 

ونشر نادي برشلونة الإسباني أكد موافقة الثنائي المذكور سلفًا على تخفيض عقودهما مع الفريق، حيث أكد النادي أن تلك الخطوة ستسمح للنادي تسجيل مزيد من اللاعبين في قائمة الفريق للدوري الإسباني.

 

وكان نادي برشلونة قد أعلن سلفًا عن موافقة جيرارد بيكيه لاعب الفريق عن تخفيض راتبه، الأمر الذي سمح بتسجيل الثنائي إيريك جارسيا وممفيس ديباي في قائمة البارسا للدوري الإسباني.

 

وبذلك سيتسنى لبرشلونة تسجيل عقد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المنضم حديثًا للنادي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة ممفيس ديباى أجويرو نادي برشلونة بيكيه جيرارد بيكيه

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