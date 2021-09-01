قبل طرحها .. أهم مواصفات بيجو 508 الجديدة في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو الفرنسية في مصر ، عن قرب وصول السيارة طراز 508 الجديدة الى السوق المصري ، ولكن بقوة اكبر من موديل 2021 المتواجد حاليا في الأسواق .

وأوضح وكيل بيجو الفرنسية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أن السيارة الجديدة طراز 508 لا تنطلق أسرع من الضوء ولكنها تعطي الإحساس بذلك .

وشوق وكيل بيجو للسيارة 508 بصورة مظللة للسيارة التى من المفترض سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة ، والتي قالت بيجو عنها أنها سترفع مستوي المنافسة .

وأكدت بعض التوقعات ان السيارة الجديدة بيجو 508 ، سيتم طرحها داخل الأسواق في سبتمبر المقبل بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو بيورتك بقوة 215 حصان. كما سيتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع جر أمامي. وتبلغ السرعة المتوقعة للسيارة 248 كم في الساعة.

كما تحقق السيارة استهلاك وقود في حدود 7.5 لتر لكل 100 كم مع إمكانية تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 8 ثواني تقريباً.

وتضم السيارة بيجو 508 عجلات كبيرة تبلغ 19 بوصة لتتناسب مع الأداء الرياضي الذي توفره السيارة ، بالإضافة الي مقاعد أمامية بنظام التدفئة مع حصولها على فرش جلدي وألكانتارا في نفس الوقت. كما تتوفر لمسات ألومنيوم داخل السيارة.

وتأتى السيارة بيجو 508 بعدد من وسائل الأمان والسلامة من بينها كاميرا 360 درجة ومراقبة للنقاط العمياء في السيارة وتعتيم ذاتي للمرايا .

اما عن سعر السيارة بيجو 508 المتوقعة ، فتأتى في حدود 700 الف جنيه .