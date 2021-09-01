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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

ويقدم لكم صدي البلد موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 :

 

  • مصر وأنجولا 1/9/2021 الموافق الأربعاء فى تمام الساعة 9 مساءً
  • مصر والجابون 5/9/2021 الموافق الأحد فى تمام الساعة 9 مساءً
  • مصر وليبيا من يوم 9 الي 6 من شهر أكتوبر.
  • مصر وليبيا من يوم 10 الي 12 من شهر أكتوبر.
  • مصر وأنجولا من يوم 11 الي 13 من شهر نوفمبر.
  • مصر والجابون من يوم 14 الي 16 من شهر نوفمبر.


منتخب مصر ضد أنجولا:

ويتسلح منتخب مصر بعامل الأرض، لاقتناص الثلاث نقاط من منتخب أنجولا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويفتقد منتخب مصر خدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا.

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