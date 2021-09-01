جريزمان إلى أتليتكو مدريد .. أرقام النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عاماً

أعلن برشلونة وأتلتيكو مدريد، التوصل لاتفاق نهائي بشأن إعارة جريزمان لمدة موسم لأتلتيكو مدريد.

كما يتضمن عقد جريزمان وجود بند يتيح للأخير أحقية الشراء النهائي.

وانتقل جريزمان لصفوف برشلونة عام 2019 قادًما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 130 مليون يورو.

ولعب الفرنسي جريزمان 102 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 35 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وكان جريزمان قد انضم إلى صفوف فريق برشلونة في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2019 مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق الكتالوني 102 مباراة وسجل 35 هدفا وصنع 17 آخرين، ونال 9 بطاقات صفراء خلال 7666 دقيقة داخل الملعب.

يذكر أن جريزمان خلال فترة تواجده مع أتلتيكو مدريد قد خاض 257 مباراة وسجل 133 هدفا وصنع 50 آخرين ونال 36 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة في 20299 دقيقة داخل الملعب خلال خمسة أعوام.