إشادات بفيلم الافتتاح وتكريم روبيرتو بينيني والأزمة الأفغانية.. أبرز ملامح عودة مهرجان فينيسيا .. صور

افتتحت مساء الأربعاء، فعاليات النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي تستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل، ويشارك هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة.

استعاد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بريقه بعدما كان باهتا العام الماضي بسبب احتياطات وباء كورونا، والاشتراطات التي فرضها على فعالياته، من أبرزها إبعاد المشاهير عن السجادة الحمراء.

بينيلوبي كروز

السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

تألقت نجمات ونجوم الفن العالمي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا وعلى رأسهم الجميلة بينيلوبي كروز، هيلين ميرين، والموديل جورجينا رودريجيز، والمذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، سينثيا إريفو وغيرهن من المشاهير.

هيلين ميرين

تألقت بينيلوبي كروز على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا التي لحضور حفل الافتتاح الذي شهد العرض العالمي الأول لفيلمها Parallel Mothers للمخرج بيدرو ألمودوفار، والتقطت الصور مع فريق العمل.

ينافس فيلم بينيلوبي كروز وألمودوفار بين 20 عملا آخرا على جائزة الأسد الذهبي التي ستعلن في حفل الختام يوم 11 سبتمبر الجاري من قبل لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج الكوري بونج جون هو.

وأكد رئيس لجنة التحكيم في كلمته على أن الجميع يعتقد أن أزمة كورونا ستنتهي قريبا، وستبقى السينما إلى الأبد.

ريا أبي راشد

الأزمة الأفغانية حاضرة

استضافت الحفل الممثلة والمغنية الإيطالية سيرينا روسي، التي تحدثت في كلمتها الافتتاحية عن أزمة أفغانستان ووضع الفن والنساء خاصة الأمهات في ظل سيطرة طالبان على البلاد، والمخاطر التي تتعرض لها العائلات هناك.

شهد حفل افتتاح مهرجان فينيسيا العديد من التدابير الاحترازية الملحوظة على رأسها التشديد على ارتداء الكمامة الطبية داخل قاعة الاحتفال، والحفاظ على المسافات بين مقاعد الضيوف، كما غاب الجماهير عن السجادة الحمراء.

تكريم المخرج الإيطالي روبيرتو بينيني

منح المخرج الإيطالي روبيرتو بينيني جائزة الأسد الذهبي الفخرية في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا تكريما لمسيرته الفنية، وعبر الفنان البالغ من العمر 68 عاما عن فرحته بالحصول على هذا التكريم، وأهدى التمثال إلى زوجته شريكة الكفاح.

أبطال فيلم الافتتاح

وأشادت الجارديان في تقرير لها بفيلم افتتاح مهرجان فينيسيا الذي كان غير متوقعا، وأضفى أجواء إيجابية على افتتاحية المهرجان، وهو عمل مليء بالمشاعر المختلطة والتعبير عن مآزق أخلاقية بصورة سلسة.