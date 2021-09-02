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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمم المتحدة: بالرغم من انخفاض الوفيات.. زيادة عدد كوارث تغير المناخ وارتفاع حجم الأضرار

كوارث المناخ
كوارث المناخ

يشهد العالم موجة من الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ اربع او خمس مرات خلال العقد الماضي فقط، وتسببت في اضرار تزيد بسبعة أضعاف ما كانت عليه فترة السبعينات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت منظمة الامم المتحدة في تقرير لها، انه بالرغم من تزايد حجم الكوارث الا انها تقتل عدد اقل من البشر مما كان عليه فترة السبعينات والثمانينات.

واضاف التقرير، شهدت السبعينات والثمانينات مقتل حوالي 140 شخص يوميا بسبب كوارث المناخ، بينما تشهد الألفينات مقتل حوالي 40 شخص حول العالم يوميا

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، انها سجلت اكثر من 11 الف كارثة مناخية خلال الخمسين عاما الماضية فقط.

يأتي التقرير خلال صيف حافل بالكوارث على مستوى العالم ، بما في ذلك فيضانات قاتلة في ألمانيا وموجة حرارية في البحر الأبيض المتوسط ، ومع ضرب الولايات المتحدة في نفس الوقت بإعصار إيدا القوي وهجوم من حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الجفاف.

حرائق الغابات

وقال بيتري تالاس ، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، في مؤتمر إخباري “الخبر السار هنا هو أننا تمكنا من تقليص حجم الخسائر البشرية إلى أدنى حد ممكن بمجرد أن بدأنا نواجه قدراً متزايداً من الكوارث: موجات الحرارة ، وأحداث الفيضانات ، والجفاف ، وخاصة. ”

وأضاف قائلا "ولكن الأخبار السيئة هي أن الخسائر الاقتصادية كانت تنمو بسرعة كبيرة وأن هذا النمو من المفترض أن يستمر". "سنشهد مزيدا من الظروف المناخية المتطرفة بسبب تغير المناخ ، وستستمر هذه الاتجاهات السلبية في المناخ خلال العقود المقبلة".

وفي السبعينات ، بلغ متوسط الكوارث الجوية في العالم حوالي 711 في السنة ، ولكن من 2000 إلى 2009 ، أي ما يصل إلى 3 536 في السنة أو ما يقرب من 10 في اليوم ، وفقا للتقرير ، الذي استخدم بيانات من مركز البحوث المتعلقة بوبائيات الكوارث في بلجيكا. وقال التقرير إن متوسط عدد الكوارث السنوية انخفض قليلا في عام 2010 إلى 3 165.

وجاءت معظم الوفيات والأضرار خلال 50 سنة من الكوارث الجوية من العواصف والفيضانات والجفاف.

أكثر من 90% من أكثر من 2 مليون حالة وفاة تقع في ما تعتبره الأمم المتحدة الدول النامية ، في حين أن ما يقرب من 60% من الضرر الاقتصادي وقع في البلدان الأكثر ثراء.

وفي السبعينات ، كلفت الكوارث الجوية حوالي 175 مليار دولار على مستوى العالم ، بحسب ما رصدته الامم المتحدة. وزاد ذلك إلى 1.38 تريليون دولار للفترة من 2010 إلى 2019.

 و قال مسؤولو الكوارث والطقس في الأمم المتحدة إن ما يدفع الى الدمار هو أن انتقال المزيد من الناس الى اماكن خطرة مع تغير المناخ يجعل الكوارث الجوية أقوى وأكثر تواترا. وفي الوقت نفسه ، قال الخبراء إن تحسين التحذيرات الجوية والتأهب لها يقلل من عدد القتلى.

الكوارث المناخ أضرار السبعينات العالم موجة

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