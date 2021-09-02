رامي جمال يشوق الجمهور لمفاجآت مع حماقي

شوق المطرب رامي جمال جمهوره بمفاجآت تجمعه بالنجم محمد حماقي خلال الفترة القادمة، وشارك صورة معه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “@hamaki الفتره الجايه المفاجآت كتير اخويا وصاحب عمر ووش خير علي بعض❤️❤️حاولو تتوقعوا المفاجآت 😉اللي عارف انا لحنت ايه لحماقي قبل كده يقول 🤔”.

وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، معبرين عن حماسهم لعملهم معا، وسعادتهم بصوت كل منهما وتميزهم في الالبومات الاخيرة.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، التى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

في ألبومه.

وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

