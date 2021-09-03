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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 أغسطس 2021

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليومالجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، استقرارا على انخفاض في ختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة أخر يومين، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، وانخفضت الأسعار بمقدار يتراوح بين 3:1 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم 

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 903 جنيهات بدلا من 905 جنيهات للجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو790 جنيها لجرام الذهب الواحد، بدلا من 792 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 677 جنيها، بدلا من 679 جنيها للجرام، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 527 جنيها للجرام، بدلا من 528 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم  

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,079 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,320 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 902,857 جنيه.

أسعار الذهب عالميا 

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

وأضاف عادل راضي أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع  أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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