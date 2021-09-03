حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

العديد من المقترحات قدمها بعض أعضاء مجلس النواب لإزالة الاشتباك بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

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طالب أيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حوار مجتمعى لحل أزمة الإيجار القديم للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم

وقال “منصور” لـ"صدى البلد" إن لجنة الإسكان قامت بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى وانتهت منه وفي انتظار عرضه في الجلسة العامة للموافقة النهائية فى بداية دور الانعقاد القادم، وسوف تقوم اللجنة حال الموافقة علي المشروع آنذاك بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم السكنى وطرحه على الجلسة العامة لنزع فتيل النزاع بين المالك والمستأجر.

وأشار النائب إلى أنه قام خلال الفترة الأخيرة بعمل حوار داخل دائرة العمرانية للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر، وتم تدوين نقاط الخلاف التى كان أبرزها إلغاء مدة العقد الدائم وزيادة مبلغ الإيجار، فهناك شقق يتم تأجيرها بـ 5 جنيهات وتساوي ملايين الجنيهات، وسوف يتم طرح هذه الاقتراحات على اللجنة لمناقشتها.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس، السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

ولمزيد من التفاصيل حول مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم شاهد الفيديو التالي..