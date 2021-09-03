من 3 لـ 20 ألف جنيه.. الجونة السينمائي يفتح باب الحضور الجماهيري لدورة 2021

يستعد مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لإطلاق دورته الخامسة بعدما نجح على مدار السنوات الماضية من تحقيق طفرة نوعية في صناعة المهرجانات السينمائية بالمنطقة العربية على وجه الخصوص.



ويواصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس.



وانطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي.



مهرجان الجونة السينمائي

وقد أعلن “الجونة السينمائي” عن اطلاق 3 بطاقات لمحبي السينما والمهرجانات من غير العاملين بصناعة السينما لمنحهم تجربة المهرجان كاملة، تتراوح أسعارها من 3 وحتى 20 ألف جنيه مصري.

حيث يتمتع الحضور بأيام من الفعاليات في بلازا المهرجان، من حفل الاستقبال اليومي إلى حضور سوق المهرجان إضافة إلى العروض الأولى اليومية للسجادة الحمراء، والفعاليات الأخرى، فضلا عن الوصول إلى مواقع المهرجان الرئيسية: حرم الجونة و"سي سينما" وسينما "آرينا” حيث تقام عروض الأفلام، وحلقات النقاش والمحاضرات الخاصة بمنصة الجونة السينمائية.



وستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.