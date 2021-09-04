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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهر من طرحها

زيها مين لـ محمد حماقى تحقق 17 مليون مشاهدة

صدى البلد

تمكن الفنان محمد حماقى من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب ، وذلك من خلال الاغانى التى تم طرحها من البومه الجديد . 

 

وحققت أغنية زيها مين من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها بشهر واحد فقط ، وذلك بعدما حققت 17 مليون مشاهدة . 

 

وكانت قد حققت أغنية “عرض مستمر” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيراً، حيث حققت أكثر من نص مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع ”اليوتيوب".

عرض مستمر لـ محمد حماقي تحقق نصف مليون مشاهدة.. فيديو

فيديو.. محمد حماقي يطرح "عرض مستمر" من ألبوم يافاتني

أغنية “عرض مستمر” للفنان محمد حماقي، كلمات والحان: عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ: توما، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، طبله: احمد عيادي، رق: هشام العربي، ناي: احمد خيري، جيتار: مصطفى نصر.

 

وكان محمد حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

 

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي. 

محمد حماقي الفنان محمد حماقى أعنية زيها مين زيها مين عرض مستمر

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