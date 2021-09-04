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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. أنباء عن اعتقال قيادي حوثي بارز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت شبكة "إرم نيوز" اليوم السبت، بتداول أنباء حول اعتقال أمن الحدود في اليمن الأسبوع الماضي القيادي الحوثي حسن علي يحيى العماد، أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة.

 

ويعد العماد من أبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني، كما يعد من أخطر القيادات الحوثية العقائدية المؤدلجة، وهو متزوج من إيرانية ويملك منزلا في طهران.

 

وبدأت علاقة العماد بإيران منذ كان صغيرا، حيث انتقل مع أشقائه إلى مدينة قم في تسعينيات القرن الماضي ضمن مشروع ابتعاث، حيث كان والده يقيم في مدينة قم.

 

وتلقى العماد تعليمه الديني في مدارس وحوزات قم حيث تم تأهيله وأشقائه، لنشر التشيع على الطريقة الإيرانية في اليمن.

 

وتبرز أهمية الدور الذي كان يلعبه العماد، من خلال عمله الحثيث في إيران لجمع التبرعات لمليشيا الحوثي، والترويج لمشاريع المليشيا في وسائل الإعلام الإيرانية لكسب المزيد من الدعم.

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كما أسس العماد جمعية في طهران هدفها جمع التبرعات لمليشيا الحوثي وتمويل المجهود الحربي وفتح الحسابات المصرفية.

 

وبحسب تقرير لقناة العربية، كان العماد في 2006 على رأس خلية خططت لاغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بينما كان متواجدا في طهران، حيث عاد لليمن بعدها في 2011.

 

ومنذ العام 2011 بقي العماد يتنقل بين صنعاء وطهران، وفي 2015 لم يستطع مغادرة اليمن بعد بدء عاصفة الحزم، وتمكن من المغادرة بعد عام بوساطة طائرة تابعة للأمم المتحدة.

اليمن حوثي المهرة حسن علي يحيي العماد قيادي حوثي مليشيا الحوثي ايران

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