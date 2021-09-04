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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس أقسام المناعة يوجه رسالة خاصة لمن أصيب بكورونا

صدى البلد

قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا تساعد الجسم على إنتاج أجسام مضادة، منوها إلى ان الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة بكورونا غير كافية لمنع الإصابة مرة أخرى، خاصة في ظل التحورات المستمرة.

 

وأضاف "أشرف عقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة تلقي لقاح كورونا لمن أصيب ولكن بعد فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر.


ووجه حديثه للمواطنين، قائلا: على الجميع أن يتلقى لقاح كورونا، حتى وان تعرض للإصابة بالفيروس من قبل، متابعا: اللقاح يقي من تدهور الحالة والدخول إلى المستشفى.


وأكمل: أنصح من تعرض للإصابة بالفيروس بضرورة الحصول على اللقاح، حتى لا تكون الإصابة الثانية أقوى وأشد، نتيجة ضعف الجهاز المناعي.


وأوضح أنه لا يمكن التفريق بين الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا، نتيجة تقارب أعراضهم بشكل كبير.
 

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